Offiziell: Verfahren gegen Fifa-Boss Infantino und Co. eingestellt

Jetzt ist es Tatsache. Das Schweizer Strafverfahren endet nicht mit einer Anklage, sondern mit der Einstellung des Verfahrens. Somit bleiben die rund drei Jahre dauernden Ermittlungen gegen Fifa-Präsident Gianni Infantino, Ex-Bundesanwalt Michael Lauber und weitere Beschuldigte folgenlos . Das gaben die beiden außerordentlichen Bundesanwälte Hans Maurer und Ulrich Weder am Donnerstag in einer Mitteilung bekannt.

«Der Verdacht auf eine Instrumentalisierung der Bundesanwaltschaft durch die Fifa hat sich im Verlauf der umfassenden Untersuchung nicht erhärtet», so Maurer und Weder. «Der Tatverdacht wurde im Gegenteil entkräftet.» Ermittelt wurde wegen Verletzung des Amtsgeheimnisses, Amtsmissbrauchs und Begünstigung beziehungsweise Anstiftung hierzu. Dabei ging es um informelle Treffen, die in den Jahren 2015, 2016 und 2017 zwischen den genannten Personen stattgefunden hatten. Die Treffen waren nicht protokolliert worden.

Die Fifa und Gianni Infantino freuen sich

Es war spekuliert worden, ob Infantino den heutigen Walliser Oberstaatsanwalt Rinaldo Arnold zur Bundesanwaltschaft geschickt hatte, um zu sondieren, wie es um Ermittlungen gegen den damaligen Fifa-Präsidenten Sepp Blatter steht. Das sei aber nicht so gewesen, wie die außerordentlichen Bundesanwälte nun mitteilten. Die Untersuchung habe diesen «Tatverdacht entkräftet».

Der Besuch Arnolds bei Lauber habe «nichts mit dem Fifa-Verfahrenskomplex zu tun» gehabt. In der Pressemitteilung heißt es: «Verdachtsmomente dahingehend, dass dieses Treffen mit der später erfolgten Kandidatur des Gianni Infantino und seiner Wahl zum Fifa-Präsidenten etwas zu tun hatte, konnten ausgeräumt werden.»

Die Fifa freut sich über die Einstellung des Verfahrens. Der Fußball-Weltverband teilte am Donnerstag mit, dass man den Entscheid mit «Genugtuung» zur Kenntnis nehme. Und weiter: «Das Ergebnis dieser Untersuchung ist natürlich überhaupt nicht überraschend. Das einzig Überraschende ist nur, dass es so lange gedauert hat, bis man zu diesem bereits im Vorhinein so offensichtlichen Ergebnis gekommen ist.» Fifa-Boss Gianni Infantino wird zitiert: «Das ist ein vollumfänglicher, deutlicher und klarer Sieg für mich, für die neue Fifa und für die Gerechtigkeit.»