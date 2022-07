Rosa Lëtzebuerg: «Oft wenden sich Lehrer an uns, um sich über Transidentität zu informieren»

Ja. In Brüssel, wo ich gelebt habe, haben uns eines Tages Leute aus einem Auto heraus beschimpft, als ich mit meinem Ex unterwegs war. Danach habe ich mich nie wieder getraut, in diesem Viertel mit ihm Händchen zu halten. In Luxemburg ist es weniger krass, da ist es mal eine unpassende Bemerkung oder abneigender Gesichtsausdruck.