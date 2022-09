Luxemburg: OGBL bestätigt das Tripartite-Abkommen offiziell

«Wir sind mit dem gleichen Ehrgeiz in die neue Tripartite gegangen, aber diesmal wurden wir in unseren Positionen bestätigt», so Back «da unsere Hauptforderungen, nämlich der Index, die Senkung der Energiepreise und die Unterstützung der Haushalte, erfüllt wurden». Die vom Statistikinstitut Statec für Anfang 2023 prognostizierte Indextranche werde gezahlt, zusätzlich zur auf April 2023 verschobenen Tranche vom Juli dieses Jahres. Selbst wenn eine dritte Tranche in dasselbe Jahr fallen würde, würde diese gezahlt, rief die Vorsitzende in Erinnerung – «mit Kompensationen für die Unternehmen». Die genauen Modalitäten werde im Falle des Falles eine neue Tripartite regeln.