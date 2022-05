Neues Steuerabkommen: OGBL demonstriert in Metz gegen Grenzgänger-Benachteiligung

«Da die Parlamentswahlen vor der Tür stehen (12. Juni), war dies wirklich der richtige Zeitpunkt, um Druck auf die Politiker auszuüben. Die Grenzgänger sind ebenso wichtige Wähler. Wir werden außerdem einen offenen Brief an die zukünftigen Abgeordneten schicken», erklärte Lacroix. Der neue Text steht in der Kritik, weil er verheiratete oder eheähnliche Paare, bei denen ein Partner in Luxemburg und der andere in Frankreich arbeitet, benachteilige. Sie müssen dadurch Hunderte, teils sogar Tausende Euro mehr an Steuern zahlen als bisher. «In gewisser Weise werden Grenzgänger Steuern auf eine Steuer zahlen müssen, die bereits an der Quelle einbehalten wird», erläutert er.