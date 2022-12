Gewerkschaft: OGBL kämpft 2023 für Lohnindex und Wohnraum

LUXEMBURG – In ihrem Nationalausschuss am Dienstagmorgen stellte die Gewerkschaft ihre Ziele für 2023 vor. Auf dem Programm stehen unter Anderem Steuern, Lohnindex und Mitpreise.

Nora Back, Präsidentin des OGBL, stellt fest, dass die Gewerkschaft im nächsten Jahr «viel zu tun» haben wird. Editpress/Fabrizio Pizzolante

Bei einer Versammlung hat der Gewerkschaftsbund am Dienstagmorgen seine Ziele für das kommende Jahr vorgestellt. Insbesondere fordert sie die Regierung auf, der «kalten Progression» der Indextranche ein Ende zu setzen. Nora Back, Präsidentin des OGBL beklagte: «Jedes Mal gibt es Steuererhöhungen, wenn eine Indextranche fällt. Seit 2017 ist das fünf Mal passiert.» Und dabei gebe es keine Anpassung der Steuern an die Inflation.

Wenn der Indexierungsmechanismus das Gehalt oder die Rente an die Inflation anpasst, die Steuersätze aber unverändert bleiben, steigt der Steuerprozentsatz automatisch an. Dies führt zu einem Anstieg des durchschnittlichen Steuersatzes, also einer realen Steuererhöhung und damit zu einem realen Einkommensverlust und somit zu einer Verringerung der Kaufkraft. «Jedes Mal, wenn wir einen Index von 2,5 Prozent haben, entspricht der Nettowert dieser 2,5 Prozent für einen Durchschnittslohn in Wirklichkeit 1,7 Prozent», erklärt die OGBL-Präsidentin. Man würde demnach in jedem Fall verlieren.

OGBL fordert Obergrenze für Mietpreise

Darüber hinaus will der OGBL die Wohnungskrise in Angriff nehmen. In diesem Zusammenhang fordert die Gewerkschaft die Regierung auf, die zukünftige Steuer auf leerstehende Wohnungen zu überdenken. «Sie sieht keine Steigerung der Grundsteuer vor», beklagt Nora Back. Wer mehrere Grundstücke besitzt, würde nicht höher besteuert werden.

Darüber hinaus ist die Gewerkschaft der Ansicht, dass der von der Regierung vorgeschlagene Gesetzentwurf zum Mietvertrag die Entwicklung der finanziellen Überlastung der Mieterhaushalte «skandalös ignoriert». «Im Vergleich zu den Löhnen sind die Mieten in den letzten zehn Jahren mehr als doppelt so schnell gestiegen», betont Nora Back. Der Gesetzesentwurf müsse dringend überarbeitet werden. Der OGBL fordert die Einführung einer gesetzlichen Obergrenze für Mietpreise, die an die allgemeine Lohnentwicklung angeglichen und dieser untergeordnet wird.

Forderung nach einem Tarifvertrag im Horeca-Sektor

Der OGBL will die Streichung von 21 Buslinien verhindern