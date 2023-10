«Oh f***» Brisantes Audio im englischen Schiri-Skandal aufgetaucht

Fehler zu spät bemerkt

Der PGMOL betonte in einem Statement, dass man «wichtige Lehren» aus dem Vorfall gezogen habe, um künftig das Fehlerrisiko zu minimieren. Videoschiedsrichter England und sein Assistent Dan Cook werden als weitere Konsequenz vorerst von weiteren Einsätzen abgezogen. In Zukunft will der Schiriverband ein neues VAR-Protokoll entwickeln zur Verbesserung der Kommunikation zwischen den Unparteiischen. Genauigkeit soll dabei Vorrang vor Schnelligkeit haben. Des Weiteren müssen Entscheide vom VAR künftig immer zwingend von dessen Assistenten bestätigt werden.



Die PGMOL schickte im Nachgang an den Schiri-Skandal in London an alle 20 Clubs der Premier League eine Erklärung, in der steht, dass «Konzentrationsschwäche und ein Verlust des Fokus» zu der Panne geführt habe. Für große Kritik in dem Zusammenhang sorgte das VAR England und Assistent Cook bloß zwei Tage vor dem Tottenham-Spiel bei einer Partie in der höchsten Liga der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) im Einsatz stand.