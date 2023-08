Ohio: In dieser Familie feiern alle am selben Tag Geburtstag

Das Besondere daran: Sowohl die Mutter als auch der Vater feiern ihren Geburtstag am 18. August.

Scierra Blair und ihr Partner Jose Ervin Jr. wurden am 18. August 2023 Eltern von Zwillingen.

Die 31-jährige Scierra Blair und ihr 32-jähriger Partner Jose Ervin Jr. wurden im Abstand von einem Jahr am 18. August geboren. Das Paar hat nun an dem Tag noch mehr zu feiern als ihre Geburtstage: Scierra brachte am selben Tag Zwillinge zur Welt.