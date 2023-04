Luxemburg: Ohne Führerschein, dafür mit Sprit im Tank – Polizei schnappt Verkehrsrowdy

In der Nacht auf Dienstag hat sich ein Mann in der Landeshauptstadt auf eine besonders waghalsige Spritztour begeben. Wie die Police Grand-Ducale am Dienstag mitteilt, hat ein Motorrollerfahrer im Bahnhofviertel mit einer offenbar auffallend straßenverkehrsordnungswidrigen Fahrweise die Aufmerksamkeit der Beamten auf sich gezogen. Demnach war dieser ohne Helm unterwegs, missachtete diverse Verkehrszeichen und fuhr mit seinem Roller gar mitten auf den Bahnhofplatz.