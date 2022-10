Luxemburg : Ohne Führerschein mit Heroin, Kokain und Cannabis erwischt

DÜDELINGEN – In der Nacht zum Montag gingen der Polizei drei Männer ins Netz. Sie waren ohne Fahrerlaubnis unterwegs und hatten mehrere Drogen dabei.

Das nennt man wohl einen guten Fang. In der Nacht zum Montag kontrollierte die Polizei drei Männer an Bord eines verdächtig erscheinenden Fahrzeugs. Dabei wurde Marihuana, Haschisch und Heroin in jeweils kleineren Mengen bei dem Fahrer gefunden, der sich daraufhin einem Schnelltest unterziehen musste. Der fiel positiv aus.