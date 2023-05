«Old school»-Eltern: Ohne Handy wurde Dillon (13) zum Lebensretter

Der 13-jährige Dillon Reeves eilte am 26. April im Schulbus in Warren, Michigan, der Fahrerin zu Hilfe: Sie erlitt während der Fahrt am Steuer einen Schwindelanfall.

Lebensretter findet seine Eltern «old school», weil er kein Handy bekommt

CBS interviewte auch andere Kinder, die im Bus waren. Es stellte sich heraus, dass sie mit ihrem Handy beschäftigt waren. «Ich war am Gamen», sagte ein Junge. Ein Mädchen hörte Musik, ein anderes sagte, es habe auf sein Handy geschaut.



Dillons Vater sieht sich in seinem Handyverbot bestärkt. Er will seinem Sohn weiterhin kein Handy kaufen. Dillon hingegen ist weniger überzeugt. «Meine Eltern sind old school», sagte er gegenüber CBS. Der Reporter erwidert: «Aber aus gutem Grund.» Augenrollend antwortet Dillon: «Vermutlich.»