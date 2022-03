«No Pants Subway Ride» : Ohne Hose in die U-Bahn

Unten ohne: Jedes Jahr im Januar überraschen weltweit Passagiere in der U-Bahn mit spärlicher Kleidung. Als wäre dies das Normalste der Welt.

Einmal im Januar steigen einige Passagiere in verschiedene U-Bahnen weltweit, ohne Hosen zu tragen. Dieses Jahr stiegen zum elften Mal Hunderte von Menschen am 8. Januar nur in ihren Unterhosen, aber mit Winterjacke, Schal und Mütze in die Subway in über 40 Städten weltweit.