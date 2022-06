Luxemburg: «Ohne Maske im Bus fühle ich mich ein bisschen freier»

Die Chamber hat in der vergangenen Woche über das Ende der Maskenpflicht in öffentlichen Verkehrsmitteln entschieden.

Nach über zwei Jahren Pandemie, hat die Chamber in der vergangenen Woche über das Ende der Maskenpflicht im öffentlichen Trabsportwesen entschieden. Was vielen Menschen Erleichterung bringt, verunsichert gleichzeitig auch viele andere. «Es ist wirklich eine große Erleichterung. Ich kann mit der Maske kaum atmen. Jetzt fühle ich mich ein bisschen freier», sagt Laurent, der mit dem Bus nach Luxemburg gekommen ist, zum Ende der Maskenpflicht.

Auch in der Straßenbahn freuten sich die Passagiere, wieder in die Gesichter ihrer Mitmenschen blicken zu können. «Kommunikation läuft auch über Mimik. Wir haben schon seit einiger Zeit festgestellt, dass immer Menschen auf die Maske verzichten, vor allem in den Zügen, die aus Frankreich kommen, wo es keine Maskenpflicht mehr gibt. Corona bereitet mir überhaupt keine Sorgen mehr» erzählt Sven aus Bettemburg. «Es ist ein bisschen wie die Rückkehr zur Normalität», so die Meinung einer Gruppe junger Schülerinnen.