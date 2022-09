Luxair: «Ohne Modernisierung wird es schwierig sein, dieses Sozialmodell beizubehalten»

Wie steht es um die Arbeitsbelastung der Beschäftigten?

Es gibt einen Unterschied zwischen dem, was wahrgenommen wird, und dem, was messbar ist. Im Durchschnitt bleibt die Belastung geringer als 2019. Die Fehlzeiten sind hoch. Manche erreichen zwölf Prozent. Man muss sehen, was die Wiederaufnahme der Tätigkeit bewirkt hat. Denn es ist klar, dass man mit einer Leistung wie im Jahr 2021 dieses Sozialmodell nicht aufrechterhalten kann. Wir haben operativ 30 Millionen Euro verloren. Und in diesem Jahr werden wir vielleicht knapp bei null sein.