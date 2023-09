Oktoberfest: So sieht der schönste Mann der Wiesn aus

Seraphim arbeitet als Service-Leiter im Schützenfestzelt am Oktoberfest in München . Der 20-jährige Hamburger wollte auf Tiktok eigentlich nur seine Arbeit am größten Volksfest der Welt dokumentieren. Doch seine Follower-Zahl schnellt vor allem wegen seines Aussehens in die Höhe. Die Zeitung Münchner Merkur bezeichnet ihn als «den schönsten Mann auf der Wiesn». Den Ruhm bekommt Seraphim nun zu spüren. Es habe sich langsam herumgesprochen, wo er arbeite. Täglich werde er von 20 bis 30 Menschen angesprochen, wie er gegenüber der Bild sagt. Er bekomme zwar auch Telefonnummern zugesteckt , sein Ziel sei das jedoch nicht. Er gibt aber zu: «Manche Mädchen machen es mir schon schwer.» Ihm sei bewusst, dass er wegen seines Aussehens Zuschauer auf Tiktok anziehe, aber er wolle auch reden und «mit meinem Charakter überzeugen».

Er fühlt sich geschmeichelt

Mittlerweile hat Seraphim ein persönliches Video veröffentlicht, während er in die Sonne von München blickt. In dem Video sagt er: «Ich habe viele Kommentare erhalten, die sich auf mich beziehen und nicht nur auf das Oktoberfest. Ich möchte mich auf jeden Fall für all das Feedback, die Unterstützung und das Lob bedanken. Ich versuche, alles zu lesen und anzusehen, und euer Engagement motiviert mich sehr. Danke an alle, die in den Kommentaren aktiv sind, meine Videos unterstützen und mich auf dem Oktoberfest besuchen, um Hallo zu sagen. Das ist wirklich cool und macht mich sehr glücklich.»



Er plant auch in Zukunft, mehr über sich selbst zu teilen. Das wird seine Fans sicherlich freuen, da auch unter besagtem Video die Kommentare nicht enden. Dort schreibt jemand: «Du siehst unglaublich gut aus, wow.»