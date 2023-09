Oktoberfest: So trägt Verena die 13 Maß-Krüge auf einmal

Die Maß-Krüge wiegen für sich genommen schon 1,3 Kilo, das Bier dann nochmal ein Kilo extra: insgesamt also 29,9 Kilo. Was also ist Verenas Geheiminis? «Das kommt viel auf die Technik an.» Diese Technik sei für sie vor allem die Pyramide: «Aus der Not heraus habe ich mir das ausgedacht. Weil ich so klein bin, brauchte ich eine Lösung, wie ich mir am besten einen Weg durch ein volles Bierzelt bahne. Die übereinander gestapelten Maß-Krüge kann ich kraftmäßig besser kontrollieren, als sechs Krüge nebeneinander in jeder Hand.» Und auf dem Turm lässt sich noch ein 13. Krug obenauf platzieren, der sich sonst nicht tragen ließe.