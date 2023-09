Oktoberfest: Tom und Bill Kaulitz sprechen über Wiesn-Knutscherei

1 / 4 Tom Kaulitz (l.) und sein Zwillingsbruder Bill feierten zum ersten Mal das Oktoberfest. Felix Hörhager/dpa Aufgrund der Turtelei zwischen Bill und Männer-Model Marc Eggers sorgte ihr Besuch für Schlagzeilen. Felix Hörhager/dpa Sein Outfit ließ sich Bill zum Teil sogar extra designen. Felix Hörhager/dpa

Bill und Tom Kaulitz (34) haben nach ihrem ersten Besuch auf dem Münchner Oktoberfest am vergangenen Sonntag (24. September) Bilanz gezogen. «Wiesn, wir kommen wieder», sind sich die Zwillingsbrüder in ihrer neuesten Podcast-Folge von «Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood» einig. Vom blutigen Finger, über betrunkene Fahrten in der Wilden Maus bis zur Turtelei im Käferzelt – die Tokio-Hotel-Stars hatten einiges zu erzählen.

In Barbie-Tracht auf die Wiesn

Schon mit ihren Outfits waren die Zwillinge am vergangenen Sonntag zweifellos ein Hingucker. Tom wählte für seine Wiesn-Premiere eine hellbeige Lederhose, eine olivgrüne Weste und eine weiße Trachtenjacke. Noch auffälliger kam Sänger Bill Kaulitz daher, der sich seine schillernde Trachtenhose in Pink extra designen ließ, wie er auf Instagram schreibt. «Ich fand das war ein ganz toller Look. Ich hatte hohe Schuhe dazu an, pinke Plateau-Schuhe. Ich hatte ein kleines pinkes Täschchen. Ich hatte eine pinke Weste und ich war schön aufgelockt», schwärmt er im Podcast von seiner «Barbie-Tracht».

Zusammen ging es dann in die bekanntesten Fahrgeschäfte. Bill habe demnach alles mitgenommen, vom Freefall-Tower bis zur Wilden Maus. Viel von der Fahrt mitbekommen habe der Sänger allerdings nicht. «Ich muss wirklich rückblickend sagen, ich war schon so betrunken als wir das gefahren sind. Ich merke jetzt erst, wie betrunken ich war», erzählt er.

Turtelei im Käferzelt: «Ich hatte nur Augen für eine Person an dem Abend»

Im Käferzelt sei es dann besonders wild zugegangen. Die Zwillinge hätten demnach viele Freunde wiedergetroffen. «Roland Emmerich und sein Mann waren da», berichtet Tom. Bill habe jedoch «nur Augen für eine Person an dem Abend» gehabt. Der Musiker turtelte mit Laiendarsteller und Männer-Model Marc Eggers (36). Die beiden hätten sich sogar einen Teller geteilt, erzählt Bill. Sein Fazit: «Es war sehr wild, es war sehr lecker, aber alles weiss ich nicht mehr.»

Vor der Wiesn im Krankenhaus: Darum trug Bill einen Verband

Darüber hinaus klärte der Tokio-Hotel-Frontmann noch auf, warum er an seinem Finger einen Verband trug. Vor dem Flug nach Deutschland habe er dabei geholfen, die Koffer aus dem Auto zu tragen. Dabei sei er mit seinen langen und «extra für die Wiesn» frisch gemachten Nägeln hängen geblieben. «Mein ganzer Nagel ist nach oben weggeklappt», so Bill Kaulitz. Mit offener Wunde und blutigem Verband sei er dann nach Deutschland geflogen, wo direkt ein Arzt ins Hotel gekommen sei. Der habe den Sänger dann sogar ins Krankenhaus geschickt, wo man dann den gesamten Fingernagel mit einem Skalpell habe entfernen müssen. Bill habe «panische Angst» gehabt. Am Ende blieb ihm nichts anderes übrig, als mit Verband aufs Oktoberfest zu gehen.