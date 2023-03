L'essentiel-Überraschungsanruf: «Olaf Scholz hat mit als Erster gratuliert»

«Hallo? Ja, hier ist Gauthier. Er ist da, ich verbinde Sie sofort.» Zu seinem 50. Geburtstag hat L'essentiel Radio Premierminister Xavier Bettel zusammen mit dessen Ehemann überraschen dürfen. Am Freitagmorgen fand sich Bettel deshalb ganz unerwartet bei «Wake Up Lux» wieder.

«Herr Premierminister, guten Tag, mein Name ist Dario und wir sind live auf L'essentiel Radio», begann unser Moderator. «Ich habe nicht verstanden, warum Gauthier gerade das Radio abgeschaltet hat», antwortete Xavier Bettel ziemlich überrascht. «Und das brachte mich auf den Gedanken, dass etwas im Gange ist. Ich habe nichts gegen sympathische Verschwörungen. Es ist supernett, mir vor meiner Abfahrt zur Tripartite, wo ich den Tag verbringen werde , zum Geburtstag zu gratulieren», sagte der Premier. Seine Pläne für den besonderen Tag? «Am Abend werde ich das 125-jährige Bestehen der Obstbauern feiern. Und danach werde ich hoffentlich mit Freunden zu Abend essen können. Ich bin also beschäftigt und werde nicht dran denken, dass ich jetzt 50 bin.»

Vor sieben Jahren war es Xavier Bettel , der L'essentiel Radio aus unseren Studios in Differdingen gestartet hatte (siehe Video unten): am Montag, den 22. Februar 2016, um genau 9.45 Uhr. Seitdem gehört er, wie er erzählte, zusammen mit seinem Mann Gauthier zu unseren treuen Hörern. Im Haus seien die Sender aufgeteilt, erzählte er: L'essentiel Radio im Bad, RTL Luxembourg in der Küche. «Im Badezimmer hören wir L'essentiel, also teilen wir den Morgen mit euch.» Zum Kaffeetrinken gehe es dann runter in die Küche. «Das ist der klassische Tagesablauf.»