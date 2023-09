Olena Selenska: «Ich brauche meinen Ehemann, keine historische Figur»

«Das ist vielleicht ein bisschen egoistisch, aber ich brauche meinen Mann an meiner Seite, keine historische Figur», sagte Olena Selenska (45) der BBC. Die First Lady und der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj waren schon in der Schule ein Paar. Später arbeiteten sie gemeinsam, er als Schauspieler, sie als Drehbuchautorin.

Als Russland im Februar 2022 in die Ukraine einmarschierte, hielt sich die Präsidentengattin mit ihren Kindern monatelang an geheimen Orten versteckt. Sie sei damals ständig unter Adrenalin gestanden. Mit der Zeit sei es nötig geworden, «sich zu beruhigen und ein Leben unter den bestehenden Bedingungen zu beginnen».

Der Sohn vermisst seinen Vater

«Niemand kann wissen, was auf ihn zukommt»

Das gilt natürlich nicht nur für die Tochter des Präsidenten. «Niemand kann wissen, was auf ihn zukommt. Schließlich konnte sich niemand vorstellen, dass im 21. Jahrhundert ein solcher Krieg mitten in Europa entfesselt werden würde, dass er so grausam sein würde», so Selenska.