Olga Carmona: Kurz nach dem WM-Titel erfährt Spaniens Heldin vom Tod ihres Vaters

«In einem Moment tiefen Schmerzes senden wir Olga und ihrer Familie unsere aufrichtigsten Umarmungen», schrieb der Verband: «Wir lieben dich, Olga. Du gehörst zur Geschichte des spanischen Fußballs.» Der Vater der Spielerin von Real Madrid starb demnach am Sonntag. «Real Madrid möchte Olga, ihrer Familie und all ihren Lieben unser Beileid und unser tief empfundenes Mitgefühl aussprechen», schrieb ihr Club auf der eigenen Webseite.

Zu diesem Zeitpunkt wusste sie noch nicht, dass ihr Vater auch tot war. Carmona war in der Mixed Zone und bei der Pressekonferenz. Die Weltmeisterin weinte und sagte: «Wir haben so viele Tage versucht, uns vorzustellen, wie es ist, Weltmeister zu sein. Wir konnten es nicht.» Stunden nach dem Spiel, in der Nacht auf Montag, meldete sie sich dann jedoch auf X (ehemals Twitter) zu Wort.

Sie schrieb: «Ohne es zu wissen, hatte ich meinen Stern, bevor das Spiel begann. Ich weiß, dass du mir die Kraft gegeben haben, etwas Einzigartiges zu erreichen. Ich weiß, dass du mir heute Abend zugesehen hast und stolz auf mich bist. Ruhe in Frieden, Papa.» Die Fifa und zahlreiche Fußball-Stars hinterließen ein Like. Fifa-Boss Gianni Infantino schrieb auf X: «Mein Beileid an Olga zum kürzlichen Verlust ihres Vaters. Mein Beileid an ihre ganze Familie.»