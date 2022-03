Ukraine-Krieg - Oligarch Melnichenko wendet sich von Putin ab

1 / 8 Der russische Oligarch Andrei Melnichenko fordert Frieden in der Ukraine. REUTERS Er fürchtet, dass die gegen Russland verhängten Sanktionen den Export von Düngemittel erschweren und verteuern werden. AFP Das könnte in den ärmsten Ländern zu Hungersnöten führen. (Symbolbild) REUTERS

Die russische Invasion in der Ukraine nun schon beinahe 20 Tage an, Putins Armee versucht derzeit, die ukrainische Hauptstadt einzukesseln. Am frühen Dienstagmorgen wurde Kiew von einer Reihe heftiger Explosionen erschüttert.

Krieg führe zu Lebensmittelknappheit in ärmeren Ländern

Nun hat sich der Oligarch Andrei Melnichenko via Mail an die Nachrichtenagentur «Reuters» an die Öffentlichkeit gewandt und gesagt: «Die Ereignisse in der Ukraine sind wirklich tragisch. Wir brauchen dringend Frieden.» Denn: «Eines der Opfer dieser Krise werden die Landwirtschaft und die Lebensmittel sein», so Melnichenko. Er fürchtet, dass es in den ärmsten Ländern der Welt zu einer Hungersnot kommen könnte, weil Sanktionen der EU und USA gegen Russland den Handel mit Düngemittel erschweren. Dadurch würden die Preise dafür steigen. Russland exportiert 13 Prozent der Weltproduktion.

Sanktionen treffen Melnichenkos Geschäft

Melnichenkos Sorge um die Welternährung dürfte allerdings nicht von ungefähr kommen und auch nicht aus reiner Herzensgüte. Er ist nämlich Haupteigner des Düngemittelkonzerns EuroChem und des Kohleunternehmens Suek. Sein Vermögen wurde 2021 von Forbes auf 18 Milliarden Dollar geschätzt, was ihm zum achtreichsten Mann Russlands macht.

Eine andere Sanktion hat den Milliardär, der in St. Moritz wohnt, bereits eingeholt. Am letzten Freitag hatten italienische Behörden seine Megajacht festgesetzt. Das auf einen Wert von rund 530 Millionen Euro geschätzte Schiff mit dem Namen «Sailing Yacht A» ankert im Hafen von Triest an der nördlichen Adria. Der knapp 143 Meter lange Dreimaster gilt als größte Segeljacht der Welt.