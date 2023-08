Oliver Anthony: Er wird über Nacht berühmt und lehnt einen Millionen-Vertrag ab

Mit «Rich Men North of Richmond» ist Oliver Anthony über Nacht berühmt worden. Youtube/radiowv

Sein Protestsong «Rich Men North of Richmond» geht viral. Das Video des Country-Sänger Oliver Anthony hat in weniger als zehn Tagen fast 20 Millionen Aufrufe auf Youtube erreicht. Themen des Liedes sind unter anderem Inflation («dollar ain't shit»), hohe Steuern («taxed to no end»), Kinderhandel («minors on an island») und Wohlfahrtsmissbrauch («the obese milkin' welfare ). Den ganzen Song findest Du hier.



Während einige Fans, darunter rechtsgerichtete Medienpersönlichkeiten wie Dan Bongino, Matt Walsh und der Country-Sänger John Rich, den Song als Ode an die US-amerikanische Arbeiterklasse begrüßten, kritisierten Linke und Liberale, dass er Fettphobie und das Klischee der «Wohlfahrtskönigin» aufrechterhalte. Einige Medien werfen ihm vor, eine «Hymne der Rechten» geschrieben zu haben.

USA sind stark gespalten

Doch nicht alle, die den Song befürworteten, kamen von der rechten Seite; der demokratische Senator Chris Murphy schrieb, dass «Progressive sich das anhören sollten», mit dem Hinweis, dass die im Song angesprochenen Probleme «alles Probleme sind, für die die Linke bessere Lösungen hat als die Rechte». Der Song ist damit der jüngste in einer Reihe kontroverser kultureller Brennpunkte, die die Verbindungen zwischen der Popkultur und der stark gespaltenen politischen Landschaft der USA aufzeigen. Ein weiterer ist Jason Aldeans Country-Hit «Try That In A Small Town» mit einem Video, das Bilder von Gewalt und Black-Lives-Matter-Protesten zeigt.



Oliver Anthony betont jedoch, in Sachen Politik «ziemlich genau in der Mitte» zu stehen, wie er in einem Video festhält, das er am Tag vor der Veröffentlichung des Videos in seinem Auto aufgenommen hat. «Ich erinnere mich, dass die Konservativen Krieg befürworteten, als ich noch ein Kind war und ich das nicht verstanden habe. Und ich erinnere mich an viele Kontroversen, als die Linke ins Amt kam, und es scheint, als ob beide Seiten demselben Herrn dienen», sagt der Sänger.

Nun behauptet er, er habe «Angebote in Höhe von acht Millionen Dollar» von Plattenfirmen abgelehnt. In einem langen Facebook-Post reagierte Anthony darauf, dass er plötzlich an der Spitze der Apple-Musikcharts stand. Auch auf Spotify und den iTunes-Charts kletterte sein Song auf die Spitzenposition. «Ich will keine sechs Tourbusse, 15 Sattelschlepper und einen Jet. Ich will keine Stadion-Shows spielen, ich will nicht im Rampenlicht stehen. Ich habe die Musik geschrieben, die ich geschrieben habe, weil ich unter Depressionen litt», schreibt der Sänger weiter.

Der aus den Appalachen, ein bewaldetes Gebirgssystem im Osten Nordamerikas, stammende Sänger heisst eigentlich Christopher Anthony Lunsford. Er nahm den Namen seines Großvaters Oliver Anthony als Künstlernamen an, als Hommage an die Zeit der Depression, in der er lebte. Er lebt zurzeit in einem Wohnmobil. Nach eigenen Angaben beabsichtigt er Vieh zu züchten.



In einem selbstironischen Ton fügte er hinzu: «Es gibt nichts Besonderes an mir. Ich bin kein guter Musiker, ich bin kein sehr guter Mensch. Ich bin traurig, die Welt in dem Zustand zu sehen, in dem sie ist. In der jeder gegen den anderen kämpft. Das Internet ist ein Parasit, der die Köpfe der Menschen infiziert. Wann ist genug, genug? Wann werden wir wieder für das kämpfen, was richtig ist?»