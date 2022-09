«Spiel mir das Lied vom Strom»: Oliver Pocher erntet böse Kommentare nach Energiepreis-Gag 

Am Oktoberfest mit Ehefrau Amira (29): Die beiden nahmen zusammen den Podcast «Die Pochers Hier!» auf.

Dass der deutsche Comedian und Moderator Oliver Pocher (44) immer mal wieder aneckt, ist bekannt. Nun hat er sich einen Joke zum Thema steigende Energiepreise erlaubt. Auf Instagram hat er ein Video geteilt, auf dem eine Hand an einem Thermostat eines Heizkörpers dreht. Auf dem Temperaturregler sind Fotos verschiedener Politikerinnen und Politiker zu sehen, die zu den unterschiedlichen Stufen geklebt wurden. Pocher betitelt den Post mit «Spiel mir das Lied vom Strom».

Was für einige Totlach-Emojis in den Kommentaren sorgt, trifft manche Followerinnen und Follower an einem wunden Punkt. «Ja, wenn man genügend Geld hat, kann man darüber lachen», schreibt etwa eine Userin. «Der macht sich wahrscheinlich noch darüber lustig, wenn Menschen im Winter frieren müssen», schreibt eine weitere.