In Quiz-Show: Oliver Pocher spottet über seinen eigenen Ehevertrag

Vor allem in ihrem Podcast «Die Pochers» zeigen sie sich von ihrer unverblümten Seite.

Regelmäßig gewährt das Paar, das seit 2019 verheiratet ist, seinen Fans intime Einblicke in sein Leben.

Oliver und Amira Pocher sind seit 2019 verheiratet, haben zwei gemeinsame Söhne und sprechen in TV-Shows oder ihrem eigenen Podcast oft ungeschönt über Privates und ihr Familienleben. Doch das Thema Finanzen hielten sie bis im April letzten Jahres verborgen – damals offenbarten sie, einen Ehevertrag abgeschlossen zu haben . Nun spottete der Comedian im Fernsehen selbst darüber.

Am Sonntagabend führte der 44-Jährige als Moderator durch die RTL-Quizshow «Jauch gegen Let’s Dance». In der Sendung sollten die anwesenden Promis erraten, was ein Sport-Fan 2022 für die Rekordsumme von über zehn Millionen US-Dollar ersteigert hat – es war das Trikot von Basketballer Michael Jordan (59). Daraufhin erzählte Pocher, dass Box-Handschuhe von Muhammad Ali einst für eine knappe Million Dollar versteigert wurden und er selbst ein unterschriebenes Exemplar davon zu Hause habe. Weiter meinte er: «Habe den Handschuh geschenkt bekommen. Vielleicht sollte ich den mal versteigern.»