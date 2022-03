In Publikum sitzend : Oliver Pocher unvermittelt und brutal ins Gesicht geschlagen

Am Rande eines Boxkampfs kassierte auch Komiker Oliver Pocher einen ordentlichen Schlag.

Für Felix Sturm ging es am Samstag um einen erneuten Weltmeistertitel. In Reihe eins mit dabei im Publikum: Oliver Pocher. In einem YouTube-Video ist zu sehen, wie ein Unbekannter auf den Comedy-Star zugeht und Pocher ohne Vorwarnung einfach ins Gesicht schlägt. Dieser rief nach einem Sicherheitsmann.