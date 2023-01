Live in TV-Show: Oliver Pocher züngelt wild mit Barbara Schöneberger

Eigentlich hätte Amira Pocher (30) bei der RTL-Plus-Show «Denn sie wissen nicht, was passiert» zusammen mit Comedian Olaf Schubert (55) als Herausfordererteam antreten sollen. Stattdessen erschien Ehegatte Oliver Pocher mit schwarzer Langhaarperücke und Lederjacke und repräsentierte so seine Amira. Komplett unverblümt stellte Moderator Günther Jauch (66) die Frage, ob Amira schwanger sei. «Bitte, das wären die schönsten Nachrichten, die ich mir hätte vorstellen können, zum Start ins neue Jahr», erwidert Pocher. In Wahrheit liege seine Frau aber daheim krank im Bett.