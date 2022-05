Luxemburg/Türkei: Olivier Thill fällt nach Verletzung für Monate aus

Ein schwerer Schlag für Olivier Thill: Der luxemburgische Fußball-Nationalspieler hat einen Kreuzbandriss erlitten. Der 25-Jährige soll bereits am Mittwoch operiert werden, wird dann aber mindestens sechs Monate pausieren müssen.

Thill, der von seinem ukrainischen Verein Vorskla Poltava an den türkischen Zweitligisten Eyüpspor ausgeliehen war, wird somit auch nicht für das Nations League-Spiel der luxemburgischen Nationalmannschaft am Samstag in Litauen zur Verfügung stehen.