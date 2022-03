Promis im Sport : Olympia als Spielplatz für Musiker und Royals

Vanessa Mae darf als Skifahrerin zu den olympischen Spielen. Chancen auf einen guten Platz hat sie keine, doch dieses Los hielt auch andere Promis nicht von einer Teilnahme ab.

Die elfengleiche Geigerin Vanessa Mae wird in Sotschi Ski-Abhänge hinunterrasen. Die 35-Jährige hat sich für die Olympischen Spiele qualifiziert. Und Mae ist nicht der erste Promi, dem das gelingt.

Klassische Musik und Profi-Sport – passt das zusammen? Na klar, findet Vanessa Mae. Die weltbekannte Geigerin wird bei den Olympischen Winterspielen ihre Abendrobe gegen einen Skianzug tauschen. Im russischen Sotschi tritt die 35-Jährige im Slalom für Thailand, das Heimatland ihres Vaters, an.

Sonst lässt die zierliche Musikerin, die in London aufwuchs, ihre Hände über die Saiten einer Geige gleiten. Dass Mae mit ein paar Skistöcken einen Abhang hinunterrast, ist schwer vorstellbar. Tatsächlich passiert es recht selten, dass prominente Musiker oder Schauspieler an Olympiaden oder Weltmeisterschaften teilnehmen.

Costa Cordalis zählt zu diesen Raritäten. Der Schlagerstar war mit seinem Hit «Anita» schon lange bekannt, als er 1985 bei den Ski-Weltmeisterschaften in Seefeld (Tirol) teilnahm. Im 30-Kilometer-Langlauf fuhr er als 75. durchs Ziel – und belegte den letzten Platz. Mit dem Sport hatte er angeblich 13 Jahre zuvor wegen einer Filmrolle begonnen.

Unter der royalen Prominenz kommen sportliche Karrieren schon häufiger vor. Albert II., Fürst von Monaco, fuhr bei mehreren Olympiaden im Bob. Die britische Prinzessin Anne, Tochter von Queen Elisabeth, trat in den 1970er Jahren im Reiten an. Ausserdem scheint Segeln unter den Hoheiten ziemlich beliebt zu sein. In dieser Sportart machten sich zum Beispiel König Juan Carlos von Spanien und Prinz Frederik von Dänemark einen Namen.