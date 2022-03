Bing Dwen Dwen : Olympia-Maskottchen geht durch die Decke

Bing Dwen Dwen – so heißt das Maskottchen der Olympischen Winterspiele in China. Der dicke Panda ist sehr beliebt, ausverkauft und ruft so manchen Abzocker auf den Plan.

1 / 4 Als Plüschversion gibt es Bing Dwen Dwen derzeit nicht mehr zu kaufen. Getty Images Die Veranstalter wurden vom Interesse der Besucher und Besucherinnen komplett überrannt. Getty Images Vor den Souvenir-Shops bilden sich lange Schlangen. 20 Minuten

Bing Dwen Dwen ist in Peking eigentlich überall. Der etwas runde Panda ist das offizielle Olympia-Maskottchen. Egal ob auf Flaggen, Wandbemalungen, tanzend im Stadion oder als neustes gar als Schneemann. Der Panda ist der inoffizielle Held der Olympischen Winterspiele.

Auch die Verkäufe der Plüschtierversion von Dwen Dwen gehen durch die Decke. Wer ihn in einem Laden kaufen will, braucht beinahe ein Wunder und sicher sehr viel Geduld. In den meisten Geschäften in China ist Bing Dwen Dwen nämlich ausverkauft. Schon seit längerem auch im Mediencenter der Journalisten. Trotzdem: Die Wartezeit vor dem Souvenirshop beträgt oftmals mehr als eine Stunde. Denn es gibt ja immerhin noch Pin-Nadeln von Bing Dwen Dwen. Irgendwas muss man ja als Erinnerung nach Hause nehmen.

Dwen Dwen boomt auf dem Schwarzmarkt

Mittlerweile boomt gar der Schwarzmarkt in China. Wie «Beijing-News» schreibt, wird der Panda teilweise zum zehnfachen Preis wiederverkauft. Normalerweise kostet ein Stück ungefähr 25 Euro. Die chinesische Polizei geht nun gegen diese Verkäufer vor. Laut Medienberichten wurden bereits drei Verkäufer geschnappt. Ebenfalls strafbar ist die inoffizielle Nachproduktion des Pandas. Laut Medienberichten wurde eine Person zu einer Strafe von 6000 Euro und einem Jahr Gefängnis verurteilt.

Immerhin: Es scheint bald wieder Nachschub zu geben. Das Organisationskomitee der Olympischen Spiele in Peking hat die Souvenirfabriken aufgefordert, mehr zu produzieren, wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete. Es sollen gar Angestellte aus den Fabriken vorzeitig aus ihren Ferien zurückbeordert worden sein, um wieder Exemplare herzustellen.