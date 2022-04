Eya Guezguez : Olympia-Seglerin (17) ertrinkt vor den Augen ihrer Zwillingsschwester

Im Mittelmeer kam es zu einem tragischen Unglück. Eine 17-jährige Seglerin verstarb nach einem Unfall im Training.

An den Olympischen Sommerspielen im Jahr 2021 war Eya Guezguez zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Sarra die jüngste Olympionikin. Mit 16 Jahren nahm das tunesische Duo beim FX-Segeln teil. Am Ende reichte es für Platz 21. Nun kam es im Training zu einem tödlichen Unfall, bei dem Eya verstarb.

Die junge Seglerin aus Tunesien trainierte am Sonntag mit ihrer Zwillingsschwester und dem Nationalteam. Starke Winde brachten das Boot zum kentern. Die 17-Jährige wurde unter dem Schiff eingeklemmt, konnte sich nicht mehr befreien und ertrank. Ihre Schwester Sarra überlebte den Unfall im Mittelmeer vor der tunesischen Küste.

Der Plan der Schwestern war, bei den Olympischen Spielen 2024 in Paris nochmals anzutreten. Der Journalist Souhail Khmira berichtete auf Twitter über den schockierenden Vorfall. Mittlerweile nehmen Freunde und Fans in den Sozialen Medien Abschied von Eya Guezguez. Ein User schrieb: «Was für eine schreckliche Nachricht. Ruhe in Frieden, liebe Freundin. Du wirst für immer unter uns bleiben.»