Melo Imai : Olympia-Star (34) dreht jetzt Porno-Filme

Die Japanerin Melo Imai (34) galt als große Hoffnung im Snowboard und nahm sogar an den Olympischen Spielen teil. Jetzt ist sie ein Pornostar.

Melo Imai aus Japan machte ihre Snowboard-Leidenschaft zum Beruf und galt als Hoffnungsträgerin. Die Japanerin war durchaus erfolgreich und ging im Jahr 2006 sogar bei den Olympischen Winterspielen in Turin an den Start.

Berufswechsel, um Ego aufzubessern

Die 34-Jährige wagte den Sprung in die Porno-Branche und wurde dort zum gefeierten Star! «Nach den Olympischen Spielen verdiente ich so viel wie ein Firmenchef, und manchmal ging ich in einem Host-Club feiern und gab eine Million Yen in einer einzigen Nacht aus», zitiert die «Bild» das Olympia-Ass.