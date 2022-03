Vormund bestätigt : Oma Jackson darf wieder für Enkel sorgen

Oma Jackson wurde offiziell erneut zum Vormund von Paris, Prince und Blanket ernannt. Allerdings teilt sie sich das Sorgerecht mit Jackos Neffen TJ.

Hausverbot für Janet, Jermaine und Randy

Der King of Pop hatte in seinem Testament festgelegt, dass seine langjährige Freundin Diana Ross diejenige sein sollte, die seine drei Sprösslinge versorgt, falls seine Mutter Katherine dazu nicht in der Lage sein sollte. Aber nachdem es in den vergangenen Wochen zu Streitigkeiten innerhalb der Familie kam, will sich jetzt auch Diana Ross mit der neuen Regelung einverstanden erklären.