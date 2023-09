Ombudsmann Charel Schmit: «Wahlen gewinnt man nicht mit Kindern im Gefängnis»

LUXEMBURG – Vom Antifolterkomitee hagelt es heftige Kritik und Ermahnungen in Bezug auf Haftbedingungen für Kinder. Der Ombudsmann Charel Schmit schließt sich dem an.

Seit 1993 unterstreicht das Komitee die Notwendigkeit einer Neugestaltung des Jugendschutzes im Großherzogtum. iStock/fotojog (Symbolfoto)

Der neue Bericht des Antifolterkomitees des Europarates (CPT) prangert unzumutbare Zustände in heimischen Justiz- und Polizeizellen an. Die Behörden werden unter anderem dringend aufgefordert, keine Minderjährigen mehr im Schrassiger Gefängnis zu inhaftieren. Die Kinder seien laut Komiteebericht mit mangelhafter Nahrung sich selbst überlassen und zusammen mit Erwachsenen untergebracht worden. Der Ombudsmann für Kinder und Jugendliche (OKaJu), Charel Schmit, pflichtet dem CPT bei: «Der Bericht spricht eine klare Sprache», sagt er im Gespräch mit L'essentiel. In Europa gebe es diesbezüglich keine höhere Autorität und der sollte Gehör zwingend geschenkt werden. Zurzeit würde sich eine minderjährige Person im Erwachsenengefängnis befinden.

In Bezug auf das Großherzogtum fragt er sich, «ob es wirklich den Anschein machen wolle, als hätte es weder Willen noch Mittel, diese Problematik zu lösen?» Denn seit den ersten Besuchen im Jahr 1993 unterstreiche das Komitee die Notwendigkeit einer Neugestaltung des Jugendschutzes im Großherzogtum. Versprochen hat dies auch das Koalitionsabkommen der jetzigen (Noch-)Regierung. Drei Gesetzesentwürfe für eine Reform liegen vor – und warten immer noch auf Umsetzung. «Ja, das Blatt wurde gedreht und einige Minister wollten die Problematik lösen, doch ihnen ist die Zeit davongelaufen», so der OKaJu. Zu der Zukunft des Landes würden nun mal auch die Kinder und Jugendlichen gehören.

Laut Ombudsmann Charel Schmit befindet sich zurzeit eine minderjährige Person im Erwachsenengefängnis. Editpress/Julien Garroy (Archivfoto)

Für eine schnellere und endgültige Lösung müssten definitiv mehr Leute eingesetzt werden. Im Land herrsche «ein institutioneller Laxismus und Widerstand im Umgang mit Jugendlichen». Man könne nicht einerseits Kinderrechte in der Verfassung niederschreiben und gleichzeitig mit einer derartigen Situation zufrieden sein. Es sei eben alles eine Frage der gesetzlichen Grundlage. An die Politiker, deren Wahlkampf diese Woche begonnen hat, richtet Charel Schmit unmissverständliche Worte und ermahnt die, die ihren Kopf in den Sand stecken: «Wahlen gewinnt man nicht mit Kindern im Gefängnis.»