Corona-Pandemie : Omikron-Variante BA.5 ruft neue Symptome hervor

Fieber, Husten und der Verlust des Geschmacks- oder Geruchssinns sind bei der aktuell vorherrschenden Omikron-Subvariante BA.5 in den Hintergrund gerückt.

Die Corona-Zahlen sind zuletzt weltweit wieder in die Höhe geschossen. Auch in Luxemburg steigen die Fallzahlen immer weiter an. Verantwortlich dafür ist die derzeit nicht nur im Großherzogtum vorherrschende Omikron-Subvariante BA.5. Obwohl sie noch nicht ausreichend erforscht ist, gilt sie als bislang ansteckendste Variante des Corona-Virus. Allerdings gibt es bis jetzt auch weniger schwere Verläufe.