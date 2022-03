Corona-Pandemie : Omikron-Welle ebbt in Luxemburg scheinbar ab

LUXEMBURG – Neue Zahlen geben Anlass zur Hoffnung: Auch wenn sich das Pandemiegeschehen weiterhin auf hohem Niveau bewegt, zeigen einige Trends in die richtige Richtung.

Paul Wilmes, der Direktor der Santé, hat sich am Montag optimistisch zum derzeitigen Pandemiegeschehen geäußert. Er erklärte, dass das Großherzogtum den Höhepunkt der Omikron-Welle bereits überschritten habe. Der neueste wöchentliche Lagebericht des Gesundheitsministeriums, der am Dienstag veröffentlicht wurde und sich auf den Zeitraum vom 24. bis zum 30. Januar bezieht, unterfüttert diese Einschätzung nun mit Zahlen.

Demnach entwickeln sich einige wichtige Indikatoren – wenn zunächst auch langsam – in die richtige Richtung: Der R-Wert ist im beobachteten Zeitraum von 1,27 auf 0,88 gefallen. Die Zahl der positiv getesteten Personen ist ebenfalls rückläufig. Waren es in der Vorwoche noch 15.293 bestätigte Infektionen, sind es nun 14.918. Auch die Situation auf den Intensivstationen, wo die Zahl der Covid-Patienten im Wochenvergleich von 14 auf zehn gefallen ist, hat sich entspannt. Dazu kommt, dass die Zahl der Bürger in Quarantäne um 32 Prozent auf 10.250 gefallen ist. Die Inzidenz ist ebenfalls rückläufig – von 2409 in der Vorwoche auf nun 2350.