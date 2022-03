Ausgeschüttelt : Onanierender Exhibitionist von Polizei gestellt

LUXEMBURG - Seit mehreren Tagen belästigte ein Mann in der Hauptstadt Passantinnen. Nun hat die Polizei ihn schnappen können.

Am Donnerstagabend hat die Polizei einen Mann verhaften können, der zwei Tage lang in Cents in der Hauptstadt immer wieder Frauen belästigte, indem er ihnen seinen Penis zeigte und vor ihnen onanierte. Gleich mehrere Frauen hatten sich seit Mittwoch bei der Polizei gemeldet.