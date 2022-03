In Luxemburg : One Republic verzaubern Fans in Rockhal

ESCH/BELVAL – Die Amerikaner von One Republic haben ihre Tournee in Europa mit einem Auftritt in der Rockhal beendet.

Das ist eine außergewöhnliche Tour, die wohl nur einmal in einer Musikerkarriere passiert. Zweieinhalb Jahre weltweit Konzerte, fast 200 Shows. Symbolisch endet das europäische Abenteuer von One Republic am Montagabend in der Rockhal, «dem Konzertraum in Europa, in dem wir in den vergangenen Jahren am meisten gespielt haben», sagt Sänger Ryan Tedder. Nostalgisch wurde es mit «What you Wanted», bei «Something I need» filmte der Sänger das Publikum.

Die Ermüdung der Marathon-Tournee zeigt sich in der Stimme des Amerikaners, aber niemand wird es gegen ihn halten. Nur vorübergehende Mängel. Die Band startet mit einem Katalog von Songs, die einfach stark sind und explodiert dann mit einer Interpretation von Sam Smiths Hit «Stay with me» und einer intimen Version von «Apologize».

Am Ende bekommen die 4500 Zuschauer ein melancholisches «Au revoir» gesungen. Das nächste Album wird von ihnen bereits sehnlich erwartet.