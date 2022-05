USA : Onkel (19) erschießt nach Familienstreit seine Nichte (2)

Im Bundesstaat Maine kam es am Wochenende zu einer schrecklichen Tat. Nachdem er aus dem Haus seiner Verwandten geschmissen wurde, kehrte der 19-Jährige zurück und eröffnete das Feuer. Zwei Personen wurden verletzt, die kleine Octavia verstarb.

Im Bundesstaat Maine kam es am Wochenende zu einer schrecklichen Tat. Der 19-jährige Andrew Huber-Young hat am Samstag in einem Wohnhaus in einer Kleinstadt das Feuer eröffnet und dabei unter anderem seine zweijährige Nichte Octavia tödlich getroffen. Ebenfalls verletzt wurden zwei Männer. Wie verschiedene US-Medien berichten, handelte es sich dabei um den Vater und den Großvater des Mädchens. Den Schüssen war offenbar ein Familienstreit vorhergegangen. Der Schütze wurde verhaftet und befindet sich seither in Untersuchungshaft.