Online-Reiseführer: Touristen wird empfohlen, Bedürftigen die Lebensmittel wegzuessen

Der vergangene Woche von Microsoft Travel veröffentlichte Artikel mit dem Titel «Headed to Ottawa? Here's what you shouldn't miss!» («Auf dem Weg nach Ottawa? Das sollten Sie nicht verpassen»), listete der Artikel 15 Attraktionen auf, die ein Besucher der kanadischen Hauptstadt unbedingt sehen muss. Die Liste enthielt zahlreiche Fehler. So zeigte ein Foto den Rideau River in einem Eintrag über den Rideau Canal. Ein weiteres Foto zeigte den Rideau Canal in einem Eintrag über den Omega Park bei Montebello.