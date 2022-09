Fake News: Online verbreiten sich Gerüchte um eine Mordserie im Département Moselle

Dass in Frankreich nun in kürzester Zeit und nur 50 Kilometer voneinander entfernt zwei verstümmelte Leichen entdeckt worden sind, nehmen einige Internet-User zum Anlass, um online Panik zu verbreiten und ihre Sensationsgier zu stillen.

Der Polizei des Departements Moselle reicht es langsam. In den sozialen Medien, vor allem auf Snapchat, gehen diverse Falschmeldungen über angebliche Mordfälle viral. Da heißt es zum Beispiel: «Menschliche Überreste in einem Koffer in Herserange versteckt», «Ein Serienkiller auf der Flucht in Moselle» oder «Eine achte Leiche in der Rue Pasteur in Forbach gefunden». Jetzt hat die Polizei sich auch auf Social Media zu Wort gemeldet, um die Behauptungen zu dementieren.