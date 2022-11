Gefährliche Chemikalien: Onlinehändler Shein überschreitet Giftstoff-Grenzwert um 680 Prozent

Wo bestellst du deine Kleidung?

Ich kaufe nur nachhaltig oder vintage ein. Auch online. Ich bediene mich gern bei Luxusmarken. Günstige Ketten hängen oft in meinem Schrank. Bei Shein bin ich Stammkunde. Das ist ganz unterschiedlich. Mal so, mal so. Ich kaufe keine Kleidung online.