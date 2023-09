Onlineshopping: «About You» gibt's jetzt auch in Luxemburg

LUXEMBURG – Der Satz «Kann ich zu deiner Adresse bestellen?» wird bei About You hierzulande jetzt überflüssig. Der Modeshop expandiert ins Großherzogtum.

About You vertreibt 3800 Marken. Unsplash (Symbolbild)

Während sich Onlineshops bei den größeren Nachbarn meist schnell breitmachen, schaut die – potenzielle – Luxemburger Kundschaft oftmals in die Röhre. Dass man hierzulande einen Markt abgrasen könnte, ist nun dem deutschen Fashionhändler About You aufgefallen und ist daher ins Großherzogtum expandiert.

Seit Dienstag bietet der Shop unter der länderspezifischen URL aboutyou.lu und in der App seine Produkte für die hiesigen Bewohner an. «Luxemburger*innen können nun aus über 150.000 Artikeln von rund 3800 Marken wählen», verkündet About You in der entsprechenden Mitteilung. Die Bestellungen und Retouren erfolgen mit kostenlosem Versand und Rückversand, die Sprache des Luxemburg-Shops ist Französisch.

Die About You Group ist nach eigenen Angaben mit über 45 Millionen monatlich aktiven Usern einer der größten Onlinehändler für Fashion und Lifestyle in Europa.

