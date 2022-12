Deutschland: Opernsängerin (23) wird überfahren – Autofahrerin hörte nur einen Knall

Der tödliche Verkehrsunfall geschah in Malchin, südöstlich von Rostock in Mecklenburg-Vorpommern.

via Instagram.com

Am Morgen des 26. Dezember machte ein Spaziergänger in Malchin, im deutschen Bundesland Mecklenburg-Vorpommern, einen grausigen Fund: Er entdeckte den leblosen Körper einer jungen Frau. Wie sich später herausstellte, handelte es sich bei der Leiche um eine 23-jährige Opernsängerin, die in Rostock Gesang studierte, schreibt die «Bild»-Zeitung. Sie starb unmittelbar nach dem Unfall und hatte keine Chance, wie eine angeordnete Obduktion ergab.