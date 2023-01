Luxemburg: Opfer des Kayler Brandes bekommen 15 Tage Puffer in Übergangswohnung

Ende Dezember berichtete das Sozialamt von Kayl gegenüber L'essentiel, dass nur eine der sechs Familien, die am 6. Dezember von dem Brand in Kayl betroffen waren, eine dauerhafte Lösung für eine neue Unterkunft gefunden hatte. Die Betroffenen gaben an Angst zu haben, am 11. Januar auf der Straße zu stehen – dem Tag, an dem sie die provisorische Unterkunft in Esch/Alzette verlassen sollten. Der Bürgermeister von Kayl, Jean Weiler, und der Bürgermeister von Esch/Alzette, Georges Mischo, haben sich diesbezüglich am gestrigen Dienstag zu Gesprächen getroffen.