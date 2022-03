Schweiz : Opfer sprangen nacheinander innerhalb fünf Minuten vom Balkon

Am 24. März sind in Montreux fünf Menschen von einem Balkon in die Tiefe gestürzt. Vier kamen dabei ums Leben. Nun gibt es neue Erkenntnisse zum Drama.

1 / 5 In Montreux sind am 24. März fünf Personen aus dem siebten Stock gestürzt. Der Vater der Familie sollte kurz zuvor von der Polizei vorgeladen werden. Überlebt hat nur der 15-jährige Sohn. 20min/Daniel Krähenbühl Die Ermittler schließen eine Dritteinwirkung aus. 20min/Sébastien Anex Die fünf Familienmitglieder sind aus über 20 Meter in die Tiefe gesprungen. 20min/Sébastien Anex

Nach dem Drama, das sich am 24. März in Montreux ereignet hat, schließen die Ermittler eine Fremdeinwirkung aus, wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilte. Den Erkenntnissen zufolge sollen alle Opfer nacheinander innerhalb von fünf Minuten vom Balkon gesprungen sein. Vier Personen kamen dabei ums Leben.



Die Familie habe von der Gesellschaft zurückgezogen gelebt, und habe befürchtet, dass die Behörden in ihre Lebensweise eingreifen würde, so die Kantonspolizei weiter. Der 15-jährige Sohn, der als einziger überlebt hat, befindet sich noch immer im Krankenhaus und liegt derzeit im Koma.

Familie hat sich für Verschwörungstheorien interessiert

Seit Beginn der Pandemie habe sich die Familie für Verschwörungstheorien und Survival-Thesen interessiert. Sie hatte laut den Ermittlern einen «beeindruckenden Vorrat an Lebensmitteln aller Art» angelegt, der sehr gut organisiert gewesen sei, und einen Großteil der verschiedenen Räume der Wohnung eingenommen habe. Die Familie habe sich beinahe komplett aus der Gesellschaft zurückgezogen. Nur die Zwillingsschwester der Mutter arbeitete außerhalb des Hauses. Weder die Mutter noch das achtjährige Mädchen waren offiziell bei der Einwohnerkontrolle registriert, was erklärt, warum das Kind nicht zur Schule gegangen war.



Beide Personen waren im April 2016 als nach Marokko ausreisend angekündigt worden und lebten offiziell nicht in Montreux. Die Polizei sei wegen des Homeschoolings des 15-jährigen Sohnes auf die Familie aufmerksam geworden. Alles würde darauf hindeuten, dass die Familie Angst vor einer «Einmischung» der Behörden in ihr Leben hatte.



Kurz nach 7 Uhr sprangen die Opfer über 20 Meter in die Tiefe

Am verhängnisvollen 24. März seien die fünf Personen kurz vor sieben Uhr innerhalb von fünf Minuten nacheinander aus einer Höhe von über 20 Metern gesprungen. Vor oder während der Tat hatte keiner der Zeugen, einschließlich der beiden Polizisten, die ab 6.15 Uhr vor Ort waren, und der Passanten, die sich am unteren Ende des Gebäudes befanden, irgendwelche Geräusche oder Schreie aus der Wohnung oder vom Balkon gehört. Die Polizisten entdeckten eine Trittleiter auf dem Balkon. Es wurden keine Spuren eines Kampfes festgestellt.

Die beiden Polizisten, die in dem Gebäude zum Einsatz kamen, um einen Vorführungsbefehl im Zusammenhang mit dem Homeschooling des 15-jährigen Sohnes auszuführen, klingelten an der Tür und gaben sich als Polizisten zu erkennen. Da ihnen kein Einlass gewährt wurde, entfernten sie sich wieder, nachdem sie einige Minuten gewartet hatten.

Alle Opfer wurden formell als Mitglieder einer Familie mit französischer Staatsangehörigkeit identifiziert: der 40-jährige Vater, seine 41-jährige Ehefrau, deren Zwillingsschwester und die achtjährige Tochter des Paares, die alle verstorben sind. Der 15-jährige Sohn hat schwer verletzt überlebt.