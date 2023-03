Griechenland : Opferzahl des Zugunglücks steigt auf 42 – landesweite Eisenbahn-Proteste

Bis spät in die Nacht suchten Einsatzkräfte am Unglücksort inmitten zerbeulter und ausgebrannter Wrackteile nach möglichen Überlebenden und weiteren Opfern.

Wie die Feuerwehr am Donnerstag mitteilte, sind beim Zugunglück in Griechenland mindestens 42 Menschen ums Leben gekommen. Es werden jedoch noch zahlreiche Menschen vermisst.

Beim schweren Zugunglück in Griechenland sind mindestens 42 Menschen ums Leben gekommen. Dies teilte am Donnerstag die Feuerwehr mit. Es werden jedoch noch zahlreiche Menschen vermisst. Aus diesem Grund suchen die Rettungskräfte in den Trümmern weiter, wie das Staatsfernsehen (ERT) berichtete.

Passagiere wurden 30 bis 40 Meter weit geschleudert

Zum Unglück war es in der Nacht zum Mittwoch gekommen. Ursache war nach den Worten des griechischen Regierungschefs Kyriakos Mitsotakis ein «tragischer menschlicher Fehler». Der Bahnhofsvorsteher, der am Dienstagabend am Bahnhof der Stadt Larisa in Mittelgriechenland verantwortlich war, soll eingestanden haben, die Weichen falsch gestellt zu haben.