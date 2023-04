England: Optische Täuschung – dieser Fahrradweg fordert reihenweise Verletzte

59 Menschen verletzten sich seit März 2022. Die Verletzten behaupten, der Gehweg sei optisch kaum von der Fahrradspur zu unterscheiden. (Symbolbild: Fahrradweg in Berlin)

Eine Fahrt auf einem Fahrradweg in der englischen Stadt Keynsham hat für Dutzende Menschen auf der Notfallstation geendet – für einige sogar mit schweren Verletzungen. Der Grund: Die rot markierte Linie des Fahrradwegs erweist sich für viele als Stolperfalle, sie beschreiben die aufgemalten weißen Markierungen gar als «optische Täuschung», da sie vom Gehweg kaum zu unterscheiden seien.

21 Menschen verklagen die Stadtverwaltung

Überwachungskameras sollen helfen

Es seien schon einige Arbeiten an der Fahrradspur durchgeführt worden, in der Hoffnung, die Zahl der Stürze zu verringern, erklärt Hale. So wurde vergangenen August der Weg, der zuvor nur geteert war, rot angestrichen. Zu diesem Zeitpunkt hatte es bereits 46 Stürze gegeben.