Wirtschaftsbilanz : Orange freut sich über gelungenes Jahr

LUXEMBURG – Mehr Kunden, mehr Umsatz und höhere Gewinne, das Telekommunikationsunternehmen präsentiert eine erfolgreiche Bilanz für das Geschäftsjahr 2012.

«Zum Jahresende 2012 zählt Orange Communications Luxembourg S.A. 105.805 aktive Mobilfunkkunden, eine Steigerung von 6,6 % gegenüber dem Vorjahr» verkündet die Presseabteilung des Telekommunikationsunternehmens. In absoluten Zahlen sind das 6 572 Neukunden. Die Zufriedenheit des Unternehmens ist verständlich, denn trotz der angespannten wirtschaftlichen Lage, verzeichnet Orange Luxemburg einen Wachstum von 14.9% mit einem Gesamtumsatz für das Geschäftsjahr 2012 von 75,5 Millionen Euro gegenüber 65,7 Millionen Euro zum Abschluss des Jahres 2011.

Mit verantwortlich für die positive Zahlen ist der Absatz von Mobiltelefonen: der Verkauf von Handys im vierten Trimester 2012 war doppelt so hoch wie im selben Zeitraum des Vorjahres. Und auch die Kunden geben mehr Geld aus: der Durchschnittskunde des Telekommunikationsanbieters zahlte 2012 genau 51,88 Euro im Monat, im Geschäftsjahr 2011 waren es noch 50,76 Euro gewesen. « Der Dienst am Kunden und die neuen Nutzungen, die sich unter anderem aus den mobilen Hochgeschwindigkeitsnetzen ergeben, sind die Motoren die unser Wachstum weiter vorantreiben» erklärte Werner De Laet, Übergangs-CEO von Orange Luxemburg, CFO von Mobistar und Mitglied des Aufsichtsrats von

Orange in Luxemburg.