Fans trauern : «Orange Is The New Black»-Star ist gestorben

Der ehemalige NFL-Spieler und Schauspieler Brad William Henke ist im Alter von 56 Jahren verstorben.

Brad William Henke ist tot. Tony DiMaio / Action Press / picturedesk.com

Er spielte den Gefängniswärter Desi Piscatella in der Netflix Erfolgsserie «Orange Is The New Black» – nun ist der Mime mit 56 Jahren im Schlaf verstorben.

Neben dem Vollzugsbeamten spielte Henke auch schon in anderen Serien mit, unter anderem in «Lost» und «Justified», die auch dem breiten Publikum bekannt sind. Auch in Filmen, wie «Pacific Rim» und «World Trade Center» war er dabei.

Davor war der 56-Jährige NFL-Spieler bei den New York Giants und stand mit den Denver Broncos beim Super Bowl 1990 auf dem Feld. 1994 wechselte der Sportler nach Hollywood und startete mit Gastauftritten in «Silk Stalkings» und «Chicago Hope». Nun ist der Serienstar gestorben, die Todesursache ist noch unklar.