Ana Pinto (in Orange) ist die Organisatorin des Marschs.

Acht Etappen und fast 70 km Fußmarsch durch das Land, um Berichte von Menschen zu sammeln, die Opfer sexueller, sexistischer, physischer oder psychischer Gewalt geworden sind: Der gemeinnützige Verein La voix des survivant(e)s (Die Stimme der Überlebende) will Menschen zusammenbringen, um im Rahmen der Orange Week «die Stimme der Frauen zu befreien», wie Ana Pinto erklärt.

Die Vereinsvorsitzende, die in der Vergangenheit selbst Opfer von Gewalt war, hofft, dass der Staffelmarsch «einen Raum zum Reden für die Opfer selbst, aber auch für alle, die Zeugen sind und nicht wissen, was sie tun sollen» schaffen wird. Und zwar weniger formell als in einem Telefonat oder einem Büro. «Die Teilnehmer sollen sich frei fühlen und mit Menschen reden können, die das Gleiche durchgemacht haben», so Pinto. Außerdem solle mit dem Marsch «das Schweigen gebrochen werden.»

Etappen im ganzen Land

Laut Statec wurde jede fünfte Frau in den vergangenen zwölf Monaten körperlich, sexuell oder psychisch angegriffen. In Deutschland ist des Bundesfrauenministeriums jede dritte Frau mindestens einmal in ihrem Leben mit Gewalt konfrontiert.

Der Solidaritätsmarsch startet am kommenden Samstag um 10 Uhr in Esch/Alzette und endet voraussichtlich am 25. November in Ettelbrück. Die Etappen starten in Bettemburg, Hesperingen, Luxemburg-Stadt, Walferdingen, Lorentzweiler, Mersch und Colmar-Berg. Treffpunkt ist jeweils vor dem Gemeindehaus, die Strecken sind zwischen vier und elf Kilometer lang. Jeder ist eingeladen, als Zeichen der Solidarität etwas Orangefarbenes zu tragen.