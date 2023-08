Übernachtungsstatistik: Oranje boven – Luxemburg wird immer beliebter bei holländischen Touristen

Nur knapp 100 Kilometer trennen Weiswampach im Norden Luxemburgs von der kleinen Gemeinde Eijsden bei Maastricht im Süden der Niederlande. Kein Wunder also, dass das Großherzogtum für niederländische Touristen ein lohnendes Ausflugsziel darstellt. Im Jahr 2022 hat niemand so viele Übernachtungen im Land verbracht wie die Niederländer, so Statec in seiner ausführlichen jährlichen Tourismus-Studie.

Niederländer halten Luxemburger Campingplätze auf Trab – und in Betrieb

Niederländer auf der Durchreise oder mit Reiseziel Luxemburg trugen ebenfalls zur Betriebsamkeit hiesiger Campingplätze bei. 70 davon gibt es landesweit, mit einer Gesamtkapazität von 38.000 Personen. «Die Campingplätze verzeichneten 2022 bei den Ankünften einen Anstieg um 36 Prozent im Vergleich zu 2019», heißt es in der Studie. Das sind rund 51.000 Ankünfte mehr – in etwa genauso viel hat das Hotelgewerbe im selben Zeitraum verloren.

Neben den zahlreichen niederländischen Touristen, die das Großherzogtum vom Müllerthal bis zu den rund 50 Museen erkunden, sind einige ihrer Landsleute selbst in der hiesigen Tourismusbranche aktiv. So etwa Brigitte Teunissen van Manen, die – nach langen Jahren in der Tourismusbranche, davon allein 14 Jahre in Italien – seit zwei Jahren den Campingplatz Birkelt Village in Fels betreibt.